Cappotto e infissi nuovi per le case popolari

Un nuovo capitolo di qualità e sostenibilità si apre a Pieve di Cento, dove sono stati recentemente completati i lavori di riqualificazione delle case popolari. Con l’installazione di cappotti e infissi nuovi, queste abitazioni offrono ora maggiore comfort e efficienza energetica. Alla cerimonia di consegna, alla presenza di importanti rappresentanti locali, si è celebrato un investimento di 510 mila euro che trasforma il volto del quartiere, migliorando la vita di chi vi abita.

È stata celebrata – alla presenza del presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi, del sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, e dell’assessore alle Politiche sociali, Milena Bregoli (a destra) – la conclusione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi nelle due palazzine gemelle di via Circonvallazione Levante 26 e 28 a Pieve di Cento. L’investimento è stato di 510mila euro, dei quali 317mila a carico del superbonus 110%. Nello specifico, la palazzina al civico 28, che è quella che ha potuto godere del 110%, ha avuto un costo totale di circa 380mila euro, oltre a 62mila a carico del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cappotto e infissi nuovi per le case popolari

