L’intervento? Lo fa il robot Il futuro in sala operatoria

L’intervento chirurgico del futuro è già realtà nel cuore di Careggi, grazie a un innovativo robot che rivoluziona le operazioni. Con una singola incisione di soli tre centimetri, visione 3D ad altissima definizione e bracci robotici di precisione superiore a quella umana, la tecnologia Da Vinci – Single Port rappresenta il massimo dell’avanguardia italiana. Un investimento che apre nuove frontiere nella cura dei pazienti, garantendo interventi più sicuri e meno invasivi.

Una sola incisione di tre centimetri, visione 3D ad altissima definizione e un braccio robotico che opera con più precisione di una mano umana. Sembra fantascienza, invece è il presente della chirurgia a Careggi. Fondazione CR Firenze ha deciso di donare all’Azienda ospedaliero-universitaria il sistema robotico Da Vinci – Single Port, il più avanzato disponibile oggi in Italia che potrà essere utilizzato in oltre 650 interventi l’anno. Un investimento da 2,2 milioni di euro che rivoluziona la sala operatoria e promette di alleggerire, finalmente, anche le liste d’attesa. Con un solo accesso nel corpo del paziente – invece dei 4-7 delle versioni precedenti – il robot riduce l’invasività e migliora radicalmente i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’intervento? Lo fa il robot. Il futuro in sala operatoria

