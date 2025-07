Un presidio sanitario in via Buozzi Tagliaferri | Spazi insufficienti

Un presidio sanitario in via Buozzi Tagliaferri rappresenta una risposta concreta alle esigenze di salute della comunità, spesso penalizzata da spazi insufficienti. La proposta della segreteria del Pd campigiano di trasformare l’ex Coop in un centro di assistenza rafforza un progetto condiviso, che si integra con le recenti idee di Farmapiana di potenziare i servizi ambulatoriali. Un passo fondamentale verso un sistema sanitario più accessibile e capillare.

"L’ex Coop di via Buozzi diventi un presidio sanitario a disposizione della cittadinanza": a dirlo è la segreteria del Pd campigiano la cui proposta arriva a pochi giorni di distanza, come spiegano, "dalle parole del presidente di Farmapiana, Antonio Iocca, a proposito dei buoni risultati ottenuti negli ultimi mesi dall’azienda e dell’idea di inserire una serie di ambulatori specialistici accanto alle farmacie comunali. Un’idea che va nella direzione giusta, perché è sempre meglio un presidio sanitario in più che uno in meno". Per poi entrare nel merito della questione: "Ma a Campi c’è una ferita ancora aperta e non possiamo ignorarla: sono passati due anni dalla chiusura del presidio sanitario della Asl in via Rossini a causa dell’alluvione e da allora intere fasce di popolazione, in particolare anziani e persone fragili, sono rimaste senza un punto di riferimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it