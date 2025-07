Nuovo ponte sul Settola Parte la seconda fase dei lavori Stop al traffico | ecco i divieti

Oggi, primo luglio, segnala un passo importante nella realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settola: l’arrivo delle componenti principali e l’inizio della seconda fase dei lavori. Per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di installazione, sono stati temporaneamente istituiti divieti di circolazione in via Croce di Vizzano tra i civici 14 e 20, dalle 9 alle 12 e dalle 14 in poi. Restate aggiornati per scoprire come evolveranno i lavori e i prossimi interventi.

Oggi, primo luglio, arriveranno le componenti del nuovo ponte che sarà installato sul torrente Settola tra via Croce di Vizzano e via del Castagno nell'ambito della seconda fase dei lavori di eliminazione del vecchio guado da parte del Genio Civile. Per il trasporto e lo scarico degli "elementi scatolari" del nuovo ponte è stata interrotta la circolazione in via Croce di Vizzano tra i numeri civici 14 e 20 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 19. La realizzazione del ponte consentirà finalmente la riapertura di via del Castagno che è chiusa da oltre due anni a causa dei lavori di eliminazione del vecchio guado.

