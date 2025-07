Torna il Premio di Teatro Popolare | Il Giogo gli spettacoli al via

Torna a Montagnano il tanto atteso Premio di Teatro Popolare "Il Giogo", un evento che celebra la tradizione e la passione per la commedia e il teatro amatoriale. Per dieci serate, dal tramonto fino a mezzanotte, Piazza della Chiesa si trasformerà in un palcoscenico vivente di emozioni e risate. Un’occasione unica per riscoprire il valore della cultura popolare e sostenere i talenti locali. Non perdete questa straordinaria festa teatrale!

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione teatrale e della commedia popolare. A Montagnano è tutto pronto per la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare "Il Giogo", che per dieci giorni - da domani al 12 luglio - animerà Piazza della Chiesa ogni sera alle 21.30. "Il Giogo" è una a festa della cultura popolare, che valorizza il talento, la passione e l’impegno delle compagnie amatoriali che si alterneranno sul palco. In arrivo compagnie teatrali provenienti da varie zone del Centro Italia, con spettacoli brillanti, ironici e commoventi, capaci di raccontare la società attraverso il linguaggio universale del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Premio di Teatro Popolare: "Il Giogo", gli spettacoli al via

In questa notizia si parla di: popolare - giogo - premio - teatro

Il teatro è di scena a Montagnano con il 34° Premio di Teatro Popolare "Il Giogo"

