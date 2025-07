La città si fa bella Lunghi giorni di lavori | Ecco la Ciclovia del Sole

Pistoia si trasforma con grande entusiasmo: lunghi giorni di lavori sono in corso per riqualificare la città e rendere più vivibile il centro. Tra cantieri e novità, spicca la partenza della Ciclovia del Sole, che si estenderà da piazza Dante a Largo Treviso, promuovendo mobilità sostenibile e comfort. La città si prepara a un futuro più verde e accessibile: ecco cosa ci aspetta.

PISTOIA Ciclovia del Sole e nuovi marciapiedi. Sono giorni di cantieri. E' iniziato il cantiere per la riqualificazione di via XX Settembre. Gli interventi prevedono il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione della pista ciclabile (nel tratto che va da piazza Dante Alighieri a Largo Treviso, di fianco al marciapiede, per una larghezza di 2,50 metri, il primo tratto della Ciclovia del Sole). Tutti i posti auto presenti lungo la carreggiata saranno mantenuti. L'illuminazione pubblica sarà rinnovata e verrà realizzato un impianto di irrigazione per gli alberi. Una volta conclusi i lavori, saranno messe a dimora nuove essenze di acer freemanii, ginkgo biloba, parrotia persica, lagerstroemia, magnolia kobus in via XX Settembre e Largo Treviso.