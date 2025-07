Commozione Gatti | Un ritorno a casa Ora il Pegaso d’Oro

Il ritorno di Daniele Gatti al Maggio Fiorentino ha suscitato un grande entusiasmo, con il governatore Eugenio Giani che ha già promesso il prestigioso Pegaso d’Oro. Un’operazione considerata impossibile solo poche settimane fa, resa possibile dalla profonda amicizia e stima reciproca tra il maestro e il sovrintendente Carlo Fuortes. Un evento che dimostra come, a volte, le sfide più improbabili si superano grazie alla forza delle relazioni umane e della passione per la musica.

Grande è il clamore in sala all'arrivo di Daniele Gatti, che dal 2026 torna a essere direttore musicale del Maggio. E a cui il governatore Eugenio Giani ha già promesso il Pegaso d'Oro. Questo ritorno è un'operazione ritenuta impossibile fino a poche settimane fa, concretizzata non tanto dalla diplomazia quanto dall'amicizia e dalla stima reciproca che legano il direttore d'orchestra milanese al sovrintendente Carlo Fuortes, cresciuta negli anni di collaborazione al Teatro dell'Opera di Roma. "In questi giorni – racconta Gatti senza artificio, quasi commosso – sono a Bayreuth a provare i Meistersinger di Wagner.

