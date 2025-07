Il gelato più buono è per Bimbi in Ant

Il gelato è un dolce regalo che scalda il cuore, e questa estate diventa ancora più speciale con l'iniziativa "Con un gelato, regali un sorriso". Organizzata dalla Fondazione Ant, coinvolge i gelatieri toscani nel sostenere i bimbi malati di tumore attraverso il progetto "Bimbi in Ant". Sabato 5 luglio, 86 gelaterie devolveranno una parte dei loro incassi: un gesto semplice per fare grande la solidarietà. La ventesima edizione di questa meravigliosa iniziativa si realizza in collaborazione con...

"Con un gelato, regali un sorriso" è l'iniziativa organizzata da Fondazione Ant che coinvolgerà i gelatieri toscani. Sabato 5 luglio, saranno 86 le gelaterie che devolveranno una percentuale dell'incasso a favore del progetto "Bimbi in Ant", il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. La ventesima edizione di questa iniziativa è realizzata in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Nelle gelaterie aderenti che saranno riconoscibili dalla locandina, e che è possibile trovare anche sul territorio di Prato consultando il link https:ant.

