Erp Panfietti in sella Riconfermato al vertice all’unanimità

A vent’anni dalla nascita di Erp, il suo leader storico Luca Panfietti si conferma ancora una volta pilastro forte e unificante per il territorio. Il suo successo, ottenuto dopo mesi di intense tensioni politiche e di un voto unanime, testimonia la fiducia in un progetto stabile e lungimirante. La sua riconferma rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche un segnale di continuità e stabilità per le comunità che rappresenta.

Dopo mesi di rumors sulla necessità di un cambiamento, una lotta politica che ha visto un Pd spaccato da chi voleva assolutamente il rinnovamento, una sindaca che sembrava essersi messa di traverso, Luca Panfietti ha fatto il miracolo. Ieri è stato riconfermato all'unanimità dopo 15 anni alla presidenza di Erp. 16 Comuni su 17 (assente Zeri) hanno riconfemato il presidentissimo alla guida delle case popolari. A vent'anni dalla nascita di Erp, tuttavia grazie a dissidi e strategie capestro Carrara ha perso il vice presidente. L'avvocato Simona Ricci è stata sostituita da Nicola Baruffi voluto dal sindaco Francesco Persiani.

