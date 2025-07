Crollo della trivella in viale Guidoni Tutti assolti i tecnici e titolari delle ditte

Il crollo della trivella nel cantiere della tramvia a Firenze, avvenuto nel 2015, aveva sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza e le responsabilità. Tuttavia, oggi emerge una svolta importante: tutti assolti i tecnici e i titolari delle ditte coinvolte al processo. Un verdetto che risponde alle domande di chi desidera chiarezza e giustizia, confermando l'importanza di un'analisi accurata e obiettiva degli eventi.

Tutti assolti al processo per il crollo della trivella nel cantiere della tramvia, nel quartiere di Novoli, a Firenze, avvenuto il 4 novembre 2015. Il tribunale di Firenze ha fatto cadere le accuse di cooperazione di disastro colposo per otto tra titolari e tecnici delle imprese coinvolte in quel tratto dei lavori. Quel giorno era operativo il cantiere della linea 2 della tramvia in viale Guidoni quando, a un certo punto, la perforatrice idraulica in fase di manovra si ribaltò in viale Guidoni e sfiorò, senza colpirlo, un suv. Mastodontica la trivella: 120 tonnellate e venti metri in altezza. Gli estremi furono quelli di una tragedia sfiorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crollo della trivella in viale Guidoni. Tutti assolti i tecnici e titolari delle ditte

