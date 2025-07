Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 1° luglio ordine di gioco programma streaming

Sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta la giornata decisiva di Wimbledon 2025? Oggi, tra emozioni, adrenalina e sfide italiane, i primi turni si concluderanno con il meglio del torneo sui prati londinesi. Dalle sfide di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fino agli incontri più attesi, scopri orari, programmazione e streaming per vivere ogni secondo di questa storica edizione. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un punto.

Si completano quest’oggi (o almeno ciò si spera) i primi turni a Wimbledon. Ancora tante emozioni sui prati dei Championships per una giornata che si preannuncia lunghissima e italiana, di cui andiamo a vedere le questioni nel dettaglio. Derby d’esordio per Jannik Sinner, che sfida il 2003 pesarese Luca Nardi per il secondo turno. E parte anche Lorenzo Musetti, che cercherà di capire e far capire a che punto è con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Via anche per Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mentre devono finire i loro match sospesi ieri Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. Tra le donne esordio durissimo per Elisabetta Cocciaretto contro l’USA Jessica Pegula, più facile per Lucia Bronzetti con la svizzera Jil Teichmann (ma c’è un grande punto di domanda sulla sua convinzione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 1° luglio, ordine di gioco, programma, streaming

