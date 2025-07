Lo sdegno della politica | Atto grave del governo Ci batteremo in ogni sede

Lo sdegno della politica si fa sentire forte e chiaro: il declassamento della Pergola da teatro nazionale a teatro cittadino ha acceso le proteste di parlamentari, Regione Toscana e rappresentanti locali. Una decisione ritenuta "un grave errore" e un "affronto al patrimonio culturale fiorentino", che ha sollevato un’ondata di critiche. Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario regionale, dichiara: "Il declassamento del Teatro della Toscana è una sconfitta per la cultura e il nostro patrimonio."

Il declassamento ufficiale della Pergola da teatro nazionale a teatro della città ha provocato una forte ondata di critiche da parte di parlamentari, dalla Regione Toscana e dei rappresentanti politici locali. La decisione viene definità "un grave errore" e "un affronto al patrimonio culturale fiorentino" da più parti. Per il deputato e segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, "il declassamento del Teatro della Toscana è una sconfitta per la cultura libera e indipendente. Un atto autoritario del Governo Meloni che colpisce non solo Firenze e la Toscana, ma l’intero mondo delle arti. Saremo sempre dalla parte della cultura, contro ogni tentativo di controllo e censura". 🔗 Leggi su Lanazione.it