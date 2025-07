L’Art director Angiolini sulla città | | Morta in estate serve un rilancio

Arezzo, una città che in estate si svuota e fatica a attrarre un turismo di alto livello, necessita di un rilancio deciso. Beppe Angiolini, nuovo direttore artistico nominato dal sindaco, ha già riconosciuto questa sfida: "È un momento strano per Arezzo. I numeri crescono, ma manca un turismo di qualità." Ora, con visione e passione, si apre una nuova opportunità per trasformare questa realtà e valorizzare il suo potenziale più autentico.

Una città particolarmente morta in estate, in cui mancano un turismo di alto livello e strutture adeguate. E’ la fotografia di Arezzo scattata da Beppe Angiolini, nominato dal sindaco direttore artistico della città. "E’ un momento strano per Arezzo, è vero che i numeri salgono, ma oggi manca un turismo se non di lusso, sicuramente più alto – spiega Angiolini – è vero che nel periodo di Natale la gente arriva, ma qui non abbiamo turismo di livello superiore che la città meriterebbe. Arezzo non ha nulla da invidiare a Pisa, Siena o Lucca, basterebbero più di investimenti. E’ importante rilanciare la città durante l’estate con iniziative ed eventi, con l’arte, invitando anche il mondo della stampa internazionale per promuovere Saracino e Antiquaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Art director Angiolini sulla città:: "Morta in estate, serve un rilancio"

In questa notizia si parla di: città - angiolini - morta - estate

Solo il 18% degli under 30 sostiene che la cabinovia che dovrebbe unire il centro di Trieste al Carso, se verrà realizzata, sarà un fattore positivo per la città. È quanto emerge dal recente sondaggio realizzato da WinPoll per conto del Gruppo Nem - che edita a Vai su Facebook

Napoli, incendio in un b&b in piazza Municipio: morta una turista pugliese di 27 anni; Morto Fabiano Angiolini stroncato da un infarto; Lutto in città, scompare attivista politico ex Pci.