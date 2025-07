Un problema molto grave che non deve ripetersi Natale bacchetta la Regione | Servono risorse

Un blackout informatico all’Asl5 ha messo in ginocchio il sistema sanitario, evidenziando l’urgenza di risorse adeguate. La Regione deve intervenire subito, affinché simili disastri non si ripetano e la sanità possa garantire servizi efficienti per i cittadini. La polemica politica tra Natale e la giunta Bucci si accende, ma la priorità resta: rafforzare la sicurezza digitale e prevenire future emergenze. È ora di agire con decisione e responsabilità.

"La giunta regionale metta a disposizione le risorse per la sanità, perchè non si ripeta una problematica come il blocco informatico dell’ Asl5 ". Il black-out ai server dell’azienda sanitaria sfocia anche in polemica politica, con le accuse lanciate dal segretario e consigliere regionale del Pd Davide Natale alla giunta Bucci. "Nei giorni scorsi a causa di un condizionatore guasto, la temperatura della sala computer è salita così tanto da mandare in blocco il server con conseguenze devastanti, anche con il rischio di un principio di incendio. Ieri invece il centralino telefonico è risultato fuori uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un problema molto grave che non deve ripetersi". Natale bacchetta la Regione: "Servono risorse"

