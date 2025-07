Le tecnologie di Baker Huges in un progetto di Eni a Liverpool.

Baker Hughes si prepara a rivoluzionare il panorama energetico di Liverpool con una tecnologia all’avanguardia nel progetto di cattura e stoccaggio di anidride carbonica di Eni. Fornendo tre treni di compressione ad alta efficienza, basati su compressori centrifughi e motori elettrici innovativi, Baker Hughes dimostra ancora una volta il suo ruolo chiave nella transizione verso un futuro più sostenibile. Un passo importante verso un mondo a basse emissioni, che promette di fare la differenza.

Baker Hughes fornirà a Saipem la tecnologia per la compressione dell’anidride carbonica per il progetto di cattura e stoccaggio di Eni nella Baia di Liverpool. Baker Hughes dovrà consegnare un totale di tre treni di compressione per anidride carbonica ad alta efficienza basati su compressori centrifughi e motori elettrici. L’intero pacchetto di compressione sarà utilizzato per la reiniezione del gas sfruttando il know-how pluridecennale di Baker Hughes nelle tecnologie Carbon Capture, Utilization and Storage, come parte della conversione da parte di Saipem di un impianto tradizionale di compressione e trattamento gas a Point of Ayr, nel Galles del Nord, in una moderna stazione elettrica di compressione di anidride carbonica, che consentirà lo stoccaggio permanente del carbonio in giacimenti esausti offshore situati sotto la baia di Liverpool. 🔗 Leggi su Lanazione.it