Acqua di Pillo | le proprietà curative volano di sviluppo del termalismo

Tutto è iniziato poco più di qualche settimana fa con l’obiettivo di mettere in luce le potenzialità terapeutiche dell'acqua di Pillo, una risorsa preziosa per il territorio. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale e guidato dal sindaco Sergio Marzocchi, si concentra sulle analisi cliniche per confermarne gli effetti benefici sulla pelle. Un passo fondamentale per far decollare il termalismo locale e valorizzare questa ricchezza naturale.

"Un progetto che si pone l'obiettivo di valorizzare quella che è a tutti gli effetti una risorsa per il territorio. Stiamo intensificando le analisi cliniche per confermare l'efficacia dell' acqua salsa di Pillo nella cura delle malattie della pelle ". Lo ha dichiarato il sindaco Sergio Marzocchi, a proposito del progetto di valorizzazione dell'acqua di Pillo avviato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale. Tutto è iniziato poco più di un mese fa, a seguito dell'incarico affidato al dottor Marco Romanelli, docente dell'Università di Pisa, relativo alle indagini e alla stesura di una relazione sulle proprietà terapeutiche dell'acqua della sorgente termale per la cura dell'epidermide.

