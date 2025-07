officina irregolare chiusura e multe per 23mila euro

Un’operazione congiunta tra carabinieri e ispettorato del lavoro ha portato alla chiusura di un’officina irregolare a Ponsacco, denunciando il titolare e sanzionandolo con 23mila euro. Violazioni gravi in materia di sicurezza e rispetto delle norme hanno messo in luce le criticità di un settore spesso sotto sorveglianza. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le leggi per garantire un ambiente di lavoro sicuro e legale.

PONSACCO Un'officina meccanica è stata chiusa dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per una serie di irregolarità riscontrate durante un controllo messo in atto insieme ai militari della stazione di Ponsacco. Il titolare, un cittadino di origine extracomunitaria, è stato denunciato alla procura e dovrà pagare 23mila euro tra sanzioni e ammende. Molteplici le violazioni al testo unico sulla sicurezza sul lavoro riscontrate al termine dei controlli nell'officina dalle quali sono scaturire le multe per "mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mancata redazione del documento di valutazione del rischio, per non aver assicurato la formazione dei lavoratori, per non aver sottoposto il ponte di sollevamento a verifica periodica, per non aver nominato il medico competente, per non aver assicurato la pulizia dei servizi igienici, per aver omesso di predisporre misure antincendio con l'adozione di estintori".