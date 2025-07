Vuscom 2024 positivo Utile in aumento del 22% | Frutto di impegno collettivo

Nonostante le sfide di un contesto geopolitico complesso, Vuscom si conferma una realtà in forte ascesa. Nel bilancio 2024, la società pubblica che fornisce gas naturale ed energia elettrica registra un incremento del +22% nel risultato netto, frutto di un impegno collettivo e di strategie mirate. Con un valore della produzione superiore a 33 milioni di euro, l’azienda dimostra di saper affrontare le difficoltà e di guardare al futuro con ottimismo.

Nonostante una congiuntura geopolitica non certo favorevole, Vuscom cresce. La società pubblica che lavora come fornitore di gas naturale ed energia elettrica, all'indomani dell'assemblea dei soci del 25 giugno scorso, ha presentato il bilancio di esercizio 2024, dove si mettono in evidenza tutte performance positive. Cresce il valore della produzione, oltre 33 milioni e quindi in crescita del 5 per cento. Il risultato operativo sale dell'1,87 e l'utile netto è di 1.800.281 euro, +22%. Soddisfatta la presidente della società, Valentina Sabatini: "Il raggiungimento di questi risultati è il frutto di un impegno collettivo e sinergico, che coinvolge tutte le professionalità presenti in azienda.

