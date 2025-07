Museo della Memoria Appello di Simiani Pd per sbloccare l’iter

L’onorevole Marco Simiani fa un appello urgente affinché si sblocchi l’iter della proposta di legge per il Museo della Memoria a Viareggio, un simbolo di giustizia e memoria che aspetta di essere realizzato da troppo tempo. La città, ancora in attesa di un segnale concreto, merita che tutte le forze politiche agiscano con rapidità per valorizzare il ricordo delle vittime e rafforzare la sicurezza ferroviaria. È ora di agire, perché il tempo è ormai scaduto.

"Viareggio aspetta da anni un segnale concreto per ricordare la strage: la proposta di legge che vuole istituire il museo dedicato alla memoria delle vittime e promuovere la sicurezza ferroviaria è fermo però da un anno e mezzo in Commissione Cultura della Camera. L’iter va sbloccato immediatamente e ci appelliamo a tutte le forze politiche perché venga calendarizzato prima possibile". Lo dichiara l’onorevole Marco Simiani (nella foto), capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio. "La struttura museale - si legge nel testo del provvedimento - verrebbe gestita da una Fondazione e sarebbe sottoposta alla vigilanza del ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo della Memoria. Appello di Simiani (Pd) per sbloccare l’iter

In questa notizia si parla di: museo - memoria - simiani - iter

Museo del Presente a Palermo, Di Fresco “In memoria vittime di mafia” - Il Museo del Presente di Palermo apre con l’obiettivo di commemorare le vittime di mafia e mantenere vivo il ricordo degli eroi caduti.

Strage Viareggio: Sbloccare legge per istituire museo in memoria delle vittime Viareggio aspetta da anni un segnale concreto per ricordare la strage: la proposta di legge che vuole istituire il museo dedicato alla memoria delle vittime e promuovere la sicurezz Vai su Facebook

Museo della Memoria. Appello di Simiani (Pd) per sbloccare l’iter; L’onorevole Marco Simiani: Rivendichiamo il riconoscimento. Ma senza fondi è solo una targa.

Museo della Memoria. Appello di Simiani (Pd) per sbloccare l’iter - "Viareggio aspetta da anni un segnale concreto per ricordare la strage: la proposta di legge che vuole istituire il museo dedicato alla memoria delle vittime e promuovere la sicurezza ferroviaria è fe ... Segnala lanazione.it

Museo Memoria Governo boccia mozione del Pd - Sull’istituzione del Museo sulla strage ferroviaria di Viareggio – scrivono in una nota i deputati Pd, Emiliano Fossi e Marco Simiani – si è consumata l’ultima vergognosa giravolta della ... lanazione.it scrive