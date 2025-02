Anteprima24.it - Evade dai domiciliari e aggredisce gli agenti, 45enne in arresto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha arrestato per evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale unnapoletano. Glidell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro hanno notato un uomo che, accortosi della loro presenza, ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo era infatti sottoposto alla misura degli arrestiper reati contro il patrimonio. Accompagnato presso gli uffici di Polizia, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo i poliziotti che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato arrestandolo anche per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.