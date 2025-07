LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 6-7 2-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il ligure è solido al servizio

Segui in tempo reale il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025, una sfida mozzafiato tra due talenti emergenti. Ogni punto racconta di tenacia, strategia e passione, mentre il pubblico è rapito dall’intensità del torneo. Sei pronto a vivere ogni respiro di questa emozionante partita? Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un dettaglio di questa battaglia avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente con la seconda. 15-30 Lungo il rovescio dell’italiano. 15-15 Schiaffo al volo di diritto per Arnaldi. 0-15 Diritto largo per l’azzurro. 2-2 Diritto vincente per Van de Zandschulp. 40-15 Ace 30-15 Allungo di rovescio vincente per Arnaldi. 30-0 Servizio vincente. 15-0 risposta lunga del tennista dei Paesi Bassi. 2-1 In rete la risposta del neerlandese. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Spinge con il rovescio Arnaldi. 15-0 Ace. 1-1 Parte bene l’olandese con la battuta. 40-0 Servizio al centro. 30-0 Punto con il servizio per il tennista arancione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7 2-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il ligure è solido al servizio

In questa notizia si parla di: arnaldi - zandschulp - diretta - wimbledon

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo piĂą prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

#Arnaldi - LIVE Wimbledon 2025: Arnaldi avanti nel primo set contro Van de Zandschulp. L’azzurro si prepara a scendere in campo, grande attesa! Vai su Facebook

#Arnaldi - LIVE Wimbledon 2025: Arnaldi avanti nel primo set contro Van de Zandschulp. L’azzurro si prepara a scendere in campo, grande attesa! Vai su X

Tennis, Wimbledon 2025: Fognini cede ad Alcaraz dopo quasi 5 ore. Fuori anche Berrettini; Live Matteo Arnaldi - Botic van de Zandschulp - Wimbledon Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 01/07/2025; Italia-Olanda in Coppa Davis, giocano Berrettini e Cobolli: orari, programma e dove vedere le partite in tv e streaming.

Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani - Ecco come seguire la diretta, l'orario del match e tutti gli altri azzurri in campo, tra cui Musetti, Cobolli e Sonego ... Come scrive movieplayer.it

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - Esordio per il n°1 del mondo Jannik Sinner, impegnato nel derby con Luca Nardi. Si legge su sport.sky.it