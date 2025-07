Arte cultura bellezza ma anche aria condizionata con questo caldo record i turisti si rifugiano nei musei della capitale

In un'estate record di temperature, Roma si trasforma in un'oasi di frescura e cultura. I musei della capitale diventano il rifugio perfetto per chi desidera sfuggire al caldo torrido, immergendosi tra arte e bellezza senza rinunciare al comfort dell'aria condizionata. Un modo intelligente per conciliare piacere e benessere, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra storia, cultura e refrigerio. E la città si prepara ad accogliere sempre più turisti alla scoperta del suo patrimonio, anche nelle giornate più calde.

R oma, 30 giu. (askanews) – Arte, cultura, bellezza ma anche aria condizionata. I musei a Roma sono diventati un rifugio che rinfranca non solo lo spirito ma anche il corpo per i turisti alle prese con le visite in città durante la prima ondata di caldo della stagione. Leggi anche › Estate bestiale: cani e gatti alle prese con caldo, condizionatori e parassiti. Come proteggerli? iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Caldo, a Roma i turisti in cerca di bellezza e fresco nei musei iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Arte, cultura, bellezza ma anche aria condizionata, con questo caldo record i turisti si rifugiano nei musei della capitale.

