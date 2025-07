Rete Industriale Campana – In cantiere per crescere | il 3 luglio incontro a Fisciano con istituzioni e imprese

Il futuro dell’industria campana si costruisce oggi, con iniziative che uniscono istituzioni e imprese per un progresso condiviso. Il ciclo di incontri “Rete Industriale Campana – In cantiere per crescere” prosegue il 3 luglio a Fisciano, un’opportunità unica per ascoltare, confrontarsi e plasmare insieme le strategie di crescita. Non perdere questa occasione: il dialogo tra protagonisti del territorio è la chiave per un domani più forte e innovativo.

Un nuovo appuntamento del ciclo di incontri promosso da Confindustria Campania e Confindustria Salerno si terrà il 3 luglio 2025 alle ore 17.00, presso la sede della Saggese S.p.A., in via delle Industrie, 21 a Fisciano (SA). L'iniziativa, dal titolo "Rete Industriale Campana – In cantiere per crescere", è pensata come momento di ascolto e confronto sui territori, per raccogliere istanze e proposte direttamente dai protagonisti del mondo imprenditoriale, istituzionale e produttivo locale. Saluti introduttivi di:. Antonello Sada, Presidente Confindustria Salerno. Marco Gambardella, Presidente Piccola Industria Confindustria Salerno.

