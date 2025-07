Immobiliare Anghinelli Arup | indice RESMART per spazi qualità

L'Indice RESMART di Immobiliare Anghinelli Arup rappresenta un'innovazione nel settore, misurando la qualità degli spazi come mai prima d'ora. Frutto di una collaborazione pionieristica con Planet, questo strumento mira a valorizzare l'influenza dell'innovazione sulla sostenibilità e il valore sociale. Per Arup, un progetto strategico che riflette il nostro impegno nel creare ambienti più qualificati e sostenibili, pronto a ridefinire gli standard del mercato immobiliare.

Roma, 1 lug. (askanews) - "Abbiamo presentato l'indice RESMART frutto di una collaborazione ancora in corso con Planet per andare a creare uno strumento che misurasse qualcosa che non era mai stato misurato prima: quindi l'innovazione e come l'innovazione contribuisce a costruire spazi di qualità. Per Arup è un progetto strategico perchè nel nostro core business c'è il cercare di infondere sostenibilità e valore sociale in tutti i progetti. Vedremo gli sviluppi di questo indice che mette insieme aspetti che non sono mai stati messi insieme dai sistemi di certificazione". Lo ha evidenziato Stefania Anghinelli, associato Arup, in occasione dell'evento di lancio a Milano del ReSMART Index, la nuova certificazione ideata da Planet Smart City, in collaborazione con ARUP Italia e certificata da ASACERT, per misurare il livello di "intelligenza" e sostenibilità dei progetti immobiliari su scala di distretto urbano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Immobiliare, Anghinelli (Arup): indice RESMART per spazi qualità

