Caldo in Campania numeri verdi e mappe web dei luoghi freschi

Con l’arrivo di questi giorni torridi, la Campania si mobilita per proteggere cittadini e turisti dal caldo estremo. Centri di prima accoglienza, numeri verdi dedicati e mappe digitali dei luoghi più freschi sono pronti a offrire supporto e refrigerio. Le autorità locali, le ASL e le associazioni di volontariato hanno attivato servizi mirati, garantendo assistenza e sicurezza. Scopri come affrontare al meglio questa emergenza estiva.

Centri di prima accoglienza aperti, numeri verdi, servizi di assistenza domiciliare e mappe digitali dei luoghi freschi per cittadini e turisti: a Napoli e in altri Comuni della Campania le amministrazioni comunali, le Asl e le associazioni di volontariato hanno predisposto vari servizi, rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione, per fronteggiare l'emergenza caldo. Tra gli interventi previsti dal Comune di Napoli la possibilità di anticipare l'orario di accesso per gli ospiti del Centro di prima accoglienza comunale alle ore 14:30. Tre giorni alla settimana il centro "la Palma" offre la possibilità di trascorrere le ore più calde della giornata presso la struttura, offrendo il pranzo e lo svolgimento di attività.

