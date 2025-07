Il procuratore chiede 9 anni per Ciro Grillo e gli altri tre imputati lui in lacrime | Diventerò papà a dicembre

Il tribunale di Tempio Pausania si appresta a decidere un verdetto che scuote l’opinione pubblica: il procuratore chiede nove anni di reclusione per Ciro Grillo e gli altri imputati, accusati di gravissimi reati. La vicenda, di grande risonanza, ha visto i quattro giovani affrontare un processo complesso e doloroso, con le loro emozioni che si sono incarnate in lacrime e tensione. La sentenza, attesa a dicembre, potrebbe segnare un punto di svolta nel dibattito sulla giustizia e la responsabilità.

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigilia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. Le attenuanti generiche riguardano la giovane età dei quattro imputati per violenza sessuale di gruppo, a cui si aggiunge la confisca preventiva dei beni e un risarcimento “Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci travolgere dalle emozioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il procuratore chiede 9 anni per Ciro Grillo e gli altri tre imputati, lui in lacrime: “Diventerò papà a dicembre”

In questa notizia si parla di: imputati - procuratore - anni - ciro

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo (figlio di Beppe), Edoardo Capi Vai su Facebook

Chiesti 9 anni per Ciro Grillo, il procuratore: "Processo difficile, tutti stanno soffrendo": Il procuratore Capasso ha richiesto la stessa pena per tutti gli imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo http://dlvr.it/TLfkCC #Nazionale Vai su X

Il procuratore chiede 9 anni per Ciro Grillo e gli altri tre imputati; Il processo a Ciro Grillo e ai tre amici. Procuratore chiede 9 anni per “stupro di gruppo”; Ciro Grillo, la procura chiede 9 anni di reclusione per i quattro imputati accusati di violenza sessuale.

Il procuratore chiede 9 anni per Ciro Grillo e gli altri tre imputati, lui in lacrime: “Diventerò papà a dicembre” - L'articolo Il procuratore chiede 9 anni per Ciro Grillo e gli altri tre imputati, lui in lacrime: “Diventerò papà a dicembre” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

Ciro Grillo, pm chiede 9 anni per i 4 imputati: “Vicenda più grande di loro, giovane età merita attenuanti” - Nove anni di carcere sono stati chiesti dal Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per Ciro Grillo e i suoi tre suoi amici genovesi, Edoardo ... Lo riporta fanpage.it