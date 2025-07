Pnrr e rischio idraulico | quanti lavori a Firenze

Firenze si trasforma con importanti interventi finanziati dal PNRR, come quelli in corso in via degli Artisti e via Masaccio, adottando soluzioni innovative per il rischio idraulico. Questi lavori di sostituzione della rete idrica, realizzati da Publiacqua, rappresentano un passo decisivo verso una città più sicura e resiliente. Ma quanti altri progetti simili sono in atto nella nostra città ? Scopriamolo insieme.

Firenze, 1 luglio 2025 – A Firenze sono in corso i lavori in via degli Artisti e in via Masaccio, finanziati con fondi Pnrr ed effettuati da Publiacqua. Si tratta dunque di lavori di sostituzione della rete idrica. Da ieri, 30 giugno, il cantiere è andato a interessare l’incrocio con via degli Artisti: l’intervento è articolato in quattro fasi e prevede per l’intera durata la revoca della corsia preferenziale sull’asse piazza Conti-via Marsilio Ficino-via degli Artisti, il senso unico in via degli Artisti da piazza Conti a via Luca Giordano verso via Masaccio, la chiusura della corsia regolata da semaforo in piazza Conti (da via Marsilio Ficino a via degli Artisti). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pnrr e rischio idraulico: quanti lavori a Firenze

In questa notizia si parla di: lavori - firenze - pnrr - rischio

Da via Laura a via Cittadella, i lavori in programma da oggi a Firenze - Firenze si prepara a importanti interventi stradali a partire da oggi, 12 maggio 2025. I lavori in via Laura per un nuovo allaccio alla rete idrica comporteranno la chiusura temporanea di un tratto di strada fino al 30 maggio.

A #Firenze in Via di Villamagna vanno avanti i lavori di mitigazione del rischio idraulico per l’abitato di Firenze a cura della Regione Toscana con fondi PNRR. Da oggi lunedì 30 giugnoinizierà l’intervento su un tratto di argine in via di Villamagna con chiusur Vai su X

ATTENZIONE: AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI IN VIA BOLOGNESE (FIRENZE) Da martedì 10 giugno parte una nuova fase dei lavori su via Bolognese, uno degli assi viari principali per Firenze e per i pendolari del Mugello. Il cantiere interes Vai su Facebook

Pnrr e rischio idraulico: quanti lavori a Firenze; La città del Rinascimento scopre il caos futurista dell’asfalto a volte utile a volte ostaggio del Pnrr. Cantieri, disagi e resilienza urbana; Interventi di Publiacqua e cantieri nel centro storico: cambia la viabilità degli autobus.

Piano Italia 5g, 345 milioni del Pnrr a rischio: in tre anni realizzato il 38%. E mancano 12 mesi alla scadenza - Il governo alza la stima all'80%, ma i Comuni sono in guerra sui canoni ... Da ilfattoquotidiano.it

Lavori in ritardo. Stadio: a rischio i fondi del Pnrr - Acque agitate a Borgo San Lorenzo per lo stadio comunale Romanelli. Scrive msn.com