Nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2025, Porcari si è svegliata sotto il minaccioso bagliore di un incendio divampato in una cartiera. L’allarme, scattato alle prime ore dell’alba, ha mobilitato tempestivamente i vigili del fuoco di Lucca, pronti a contenere le fiamme e a proteggere la comunità. La vicenda mette in luce l’importanza della prontezza e della sicurezza industriale, lasciando tutti con una domanda: quanto siamo preparati di fronte a emergenze del genere?

Lucca, 1 luglio 2025 - Momenti di paura per un incendio che è divampato nella notte appena trascorsa in una cartiera di Porcari, in provincia di Lucca. L'allarme è scattato intorno all'1,40 e ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, che sono accorsi sul posto per contenere l'incendio. Le fiamme hanno interessato una parte della coibentazione del tetto dello stabilimento, sviluppando un denso fumo che risultava visibile anche a distanza. Per fronteggiare l'emergenza e assicurare un intervento tempestivo ed efficace, sono stati mobilitati anche i mezzi e personale specializzato provenienti dai comandi di Pistoia, Livorno e Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porcari, a fuoco una cartiera nella notte

