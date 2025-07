Wimbledon 2025 seconda giornata a tinte azzurre | ok Sonego impresa Cocciaretto

Wimbledon 2025 si illumina con il trionfo degli italiani nella seconda giornata: Sonego ed Elisabetta Cocciaretto regalano emozioni e soddisfazioni, inaugurando nel migliore dei modi il terzo Slam della stagione. La sorpresa di Cocciaretto, che elimina la numero 3 del mondo, apre le porte a un'avvincente avventura sul prato verde. È solo l’inizio di una settimana ricca di speranze e grandi sfide per il tennis italiano.

Ottimo inizio per i tennisti italiani nella seconda giornata di Wimbledon 2025: Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto accedono al secondo turno. Comincia nel miglior modo possibile per l’Italia la seconda giornata a Wimbledon 2025. Sull’erba nel terzo Slam della stagione, Elisabetta Cocciaretto, numero 116 del mondo, ribalta il pronostico e supera all’esordio la statunitense Jessica Pegula, numero 3 Wta e del tabellone: 6-2 6-3 in appena 58 minuti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Sonego-Faria, Wimbledon 2025 in DIRETTA: primo azzurro in campo nella seconda giornata - Seguite con noi l’emozionante incontro tra Lorenzo Sonego e Jaime Faria, primo azzurro in campo nella seconda giornata di Wimbledon 2025.

