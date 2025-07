Lux Vide Luca Bernabei lascia la carica di AD | rottura con Fremantle; subentra il Presidente Scrosati in attesa del nuovo vertice - ESCLUSIVA

In un colpo di scena che scuote il mondo dello spettacolo, Luca Bernabei si dimette da AD di Lux Vide, segnando una rottura con Fremantle. Le divergenze sulla governance, acuite dalla cessione del 70% delle quote, hanno portato a questa decisione. Con le deleghe affidate al presidente Scrosati e la ricerca di un nuovo vertice in corso, l'azienda si prepara a un nuovo capitolo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Divergenze sulla governance dopo la cessione del 70% a Fremantle portano alle dimissioni di Bernabei da AD; le deleghe passano a Scrosati, avviata la ricerca di un nuovo vertice Luca Bernabei lascia la carica di Amministratore Delegato di Lux Vide. Secondo rumors raccolti da Il Giornale d'Ita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lux Vide, Luca Bernabei lascia la carica di AD: rottura con Fremantle; subentra il Presidente Scrosati in attesa del nuovo vertice - ESCLUSIVA

