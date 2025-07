FOTO Precari della Giustizia ma più utili di altri la protesta

Davanti al Tribunale di Avellino, i precari della Giustizia si sono riuniti per denunciare un destino incerto e chiedere stabilità, in un momento in cui il futuro di 12.000 lavoratori statali resta appeso a un contratto a scadenza. La loro protesta, condivisa con altre città italiane, mette sotto i riflettori l’urgenza di riforme che garantiscano dignità e sicurezza a chi contribuisce ogni giorno alla giustizia del nostro paese.

Tempo di lettura: 2 minuti “Davanti al Tribunale di Avellino per rivendicare un futuro che non può restare appeso a un contratto a scadenza”. Muove da queste ragioni la protesta dei “precari della Giustizia “, dodicimila dipendenti statali ancora senza certezze sulla stabilizzazione a un anno esatto alla scadenza dei loro contratti a termine, prevista per il 30 giugno del 2026. In contemporane ad altre città italiane, anche ad Avellino davanti Palazzo di Giustizia di Piazza d’Armi, hanno manifestato i precari assunti con fondi europei (2,2 miliardi di euro) per raggiungere gli obiettivi del Pnrr, al lavoro da anni negli uffici giudiziari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ “Precari della Giustizia, ma più utili di altri”, la protesta

In questa notizia si parla di: precari - giustizia - protesta - utili

Precari del PNRR in presidio ad Avellino: chi lavora per la giustizia chiede stabilità - Una mobilitazione che mira a far sentire la voce di chi, tra i precari del PNRR, lavora con impegno per la giustizia ma sogna un futuro stabile.

Precari della giustizia, protesta anche a Torre Annunziata - Anche i precari della giustizia del tribunale di Torre Annunziata protestano contro il piano di assunzioni del Governo, che prevede la stabilizzazione di 6mila dei 12mila contratti. Riporta msn.com

FOTO/ Tribunale, la protesta dei precari della Giustizia: vogliamo stabilizzazione e dignità - Un presidio di due ore anche ad Avellino davanti al Tribunale per ricordare che gli addetti all’Ufficio per il processo (Upp) del settore civile e penale, sono diventati una “colonna portante” ed una ... Scrive irpinianews.it