Lorenzo Musetti è davvero sceso in campo con una giacca Bottega Veneta

Lorenzo Musetti ha sorpreso tutti scendendo in campo a Wimbledon con una sofisticata giacca Bottega Veneta, dimostrando stile e personalità. Questa scelta insolita tra i campi di tennis sottolinea come anche uno sportivo possa unire eleganza e performance. Un gesto che ha catturato l’attenzione di appassionati e fashionisti, confermando che il vero talento si esprime anche attraverso il look. E così, Musetti si prepara a fare il suo prossimo colpo...

Lorenzo Musetti ha scelto di prendere seriamente il suo impegno con Bottega Veneta, presentandosi al suo match d'esordio sul campo di Wimbledon con una giacca del marchio italiano. Impegnato nella sfida contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, il tennista italiano ha onorato il suo impegno al servizio di Louise Trotter sfoggiando l'elemento più iconico di Bottega Veneta. Nessun logo in vista, solamente la lavorazione Intrecciato in colorazione bianca, così come impone il regolamento del torneo inglese.

