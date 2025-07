Usa | Trump rimpatriare Musk? Dovremo darci un’occhiata

In un mondo dove le parole di Donald Trump fanno sempre discutere, l’ex presidente ha fatto nuovamente parlare di sé con dichiarazioni sorprendenti su Elon Musk e il possibile “rimpatrio” di quest’ultimo. Tra battute e provocazioni, Trump mette in discussione il futuro dell’imprenditore e il suo ruolo nel panorama globale. Ma cosa c’è dietro questa presa di posizione? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono ancora dietro l’angolo.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – “Dovremo dare un’occhiata”. Così il presidente Usa, Donald Trump, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dell’ipotesi di espellere Elon Musk. Trump ha parlato prima della sua partenza per la Florida. “Potremmo dover mettere il Doge su Elon. Sapete cos’è il Doge? Il mostro che potrebbe dover tornare indietro e mangiare Elon”, ha detto ancora il tycoon. Qualche ora fa Trump aveva pubblicato sul suo social Truth un post in cui minacciava Musk, avvertendo che senza i sussidi federali il ceo di Tesla “probabilmente” dovrebbe “tornare a casa in Sudafrica” e suggerendo che il Doge, cioè il dipartimento della sua amministrazione per l’efficienza del governo un tempo supervisionato proprio da Musk, dovrebbe analizzare i sussidi destinati alle aziende di Musk per risparmiare “un sacco di soldi” federali. 🔗 Leggi su Lapresse.it