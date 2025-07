Vietato giocare a palla per non disturbare pusher e stupratori | il sindaco di Pesaro usa il pugno duro ma coi bambini

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha deciso di mettere un freno alle partite di calcio nelle aree pubbliche, dichiarando guerra a chi disturba la quiete e il decoro urbano. L’ordinanza, in vigore fino ad agosto, mira a tutelare cittadini e turisti, ma ha suscitato polemiche e domande sulla priorità delle misure adottate. «Comprendiamo il desiderio dei più...», ma quali sono davvero le ragioni di questa scelta?

Ha preso alla sprovvista cittadini e turisti l'ordinanza del sindaco di Pesaro Andrea Biancani che vieta di giocare a calcio sulla strada, e altre azioni simili, in viale Trieste e nelle piazze pubbliche ad alta frequentazione turistica. L'ordinanza sarĂ in vigore fino al 31 di agosto e prevede sanzioni per i trasgressori da 50 a 250 euro. Il sindaco che vuole integrare i pusher contro chi gioca a pallone. «Comprendiamo il desiderio dei piĂą giovani di creare momenti di convivialitĂ e divertimento – premette il sindaco Pd – ma allo stesso tempo è nostro dovere garantire la sicurezza di tutti i cittadini, il decoro e la vivibilitĂ degli spazi pubblici.

