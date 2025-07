Garlasco la rivelazione dell’amica delle sorelle Cappa

Garlasco, un nome che riecheggia nel cuore della cronaca nera italiana, è legato a un caso avvolto da mistero e suspense: l’omicidio di Chiara Poggi. La giovane vittima, trovata senza vita il 13 agosto 2007, ha sconvolto un’intera comunità. La rivelazione dell’amica delle sorelle Cappa promette di svelare dettagli inediti e sorprendenti su un delitto che ha tenuto tutti col fiato sospeso, fino a scoprire cosa si nasconde davvero dietro questa tragica vicenda.

– L’omicidio di Chiara Poggi è uno dei casi di cronaca nera più complessi e seguiti in Italia. La giovane è stata trovata morta il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco, in provincia di Pavia. Fu il fidanzato Alberto Stasi a scoprire il corpo in fondo alle scale della cantina, con gravi ferite al cranio. Dopo essere stato inizialmente considerato solo un testimone, Stasi è stato in seguito indagato, processato e, dopo varie assoluzioni, condannato a 16 anni di carcere nel 2015 tramite rito abbreviato. . 🔗 Leggi su Tvzap.it