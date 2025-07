nel bilancio 2024 della regione toscana un disavanzo di 998 milioni

Il bilancio 2024 della Regione Toscana segna una svolta importante: un disavanzo di 998 milioni, in costante diminuzione rispetto ai 3,5 miliardi del 2015. Un segnale di progressivo risanamento e gestione oculata delle risorse, con un saldo finanziario positivo di 1,1 miliardi e un miglioramento di 169 milioni rispetto all’anno precedente. Questi dati testimoniano l’impegno della regione nel consolidare la propria stabilità finanziaria, dimostrando che la strada verso un equilibrio sostenibile è ormai più che mai tracciata.

Firenze, 1 luglio 2025 - Il rendiconto generale della Regione Toscana per l'anno finanziario 2024 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a 998 milioni, confermando il trend di riduzione dello stesso, a partire dal 2015, quando raggiunse i 3,5 miliardi. Il saldo finanziario positivo è di 1,1 miliardi, tra disponibilità di cassa, crediti e debiti, con un miglioramento di 169 milioni rispetto al 2023. E' quanto illustrato in commissione controllo del Consiglio regionale della Toscana, guidata da Massimiliano Riccardo Baldini (Lega). Ad illustrare la proposta di legge sul rendiconto 2024, si spiega in una nota, è stato Paolo Giacomelli, responsabile della Direzione programmazione e bilancio.