Calhanoglu Inter il Galatasaray non va oltre i 15 milioni ma aumentano le pretendenti | sondaggi per il centrocampista c’è anche una big!

L'interesse per Hakan Calhanoglu si fa sempre più acceso, con il Galatasaray che insiste per riportarlo in Turchia, anche se l'Inter non intende superare i 15 milioni di euro. Tuttavia, le pretendenti aumentano e sondaggi importanti arrivano da grandi club europei pronti a inserirsi nella corsa. La sua permanenza nerazzurra è ora in bilico: il futuro di Calhanoglu potrebbe riservare sorprese inaspettate, aprendo nuove prospettive sia per il giocatore che per il mercato internazionale.

Calhanoglu Inter, il Galatasaray non va oltre i 15 milioni ma aumentano le pretendenti: sondaggi per il turco! Ecco chi lo vuole. La permanenza di Hakan Calhanoglu al mercato Inter è sempre più in bilico. Dopo una stagione positiva in maglia nerazzurra, il centrocampista turco sembra essere al centro di un vero e proprio mercato, con il Galatasaray che ha messo nel mirino il ritorno del giocatore in Turchia. La volontà di Calhanoglu di tornare nel suo paese natale è chiara, ma la distanza tra domanda e offerta potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare. Come riportato da SportMediaset, il Galatasaray pare non essere nelle condizioni di presentare un’offerta superiore ai 15 milioni di euro, cifra che tuttavia non soddisfa l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il Galatasaray non va oltre i 15 milioni ma aumentano le pretendenti: sondaggi per il centrocampista, c’è anche una big!

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - galatasaray - oltre

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Accomando - #Calhanoglu vuole il #Galatasaray, ma i turchi oggi non possono andare oltre i 15 Mln all’#Inter, che ne chiede circa 40. Nelle ultime ore sondaggi di #ManUnited e #Fulham con gli agenti di Calha, dopo quelli arrivati dall’Arabia, in caso di asta Vai su X

Situazione Calhanoglu: vuole il Galatasaray, ma i turchi oggi non possono andare oltre i 15 mln all’Inter. I nerazzurri chiedono una cifra vicina ai 40 mln. Nelle ultime ore sondaggi di Manchester United e Fulham con gli agenti del turco, dopo quelli arrivati dall’ Vai su Facebook

Inter, Calhanoglu in uscita: quanto vale il centrocampista a bilancio; Mediaset – Calhanoglu, Galatasaray fermo a 15 mln. Ma spuntano due altre squadre, c’è una big; Calha cosa fai? Il Galatasaray alza il pressing, l'Inter aspetta una risposta di Hakan.

Mediaset – Calhanoglu, Galatasaray fermo a 15 mln. Ma spuntano due altre squadre, c’è una big - Ieri nel post partita Lautaro e Marotta hanno puntato il dito sul regista turco ... fcinter1908.it scrive

Inter valuta alternative a Calhanoglu in cabina di regia - Le dichiarazioni del capitano e del presidente nerazzurro gettano ulteriore benzina sul fuoco a una situazione già delicata. Come scrive msn.com