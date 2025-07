Kiev colpisce una fabbrica di droni nel territorio russo Ma a giugno Mosca è avanzata in Ucraina a passo di record

Il fronte orientale si infiamma: Kiev ha colpito una fabbrica di droni in Russia, mentre Mosca a giugno registra un record di avanzate in Ucraina. La tensione cresce, con la minaccia russa di invadere Sumy e l’Ucraina pronta al contrattacco. In questo scenario di escalation, ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri di una guerra ancora tutta da decifrare.

L’Ucraina prova a passare al contrattacco, mentre la Russia minaccia di invadere la cittĂ di Sumy. Kiev ha rivendicato l’attacco a una fabbrica di “sistemi di difesa antiaerea e droni” nella cittĂ russa di Izhevsk, a 1.300 chilometri dal confine e circa 1.000 chilometri a est di Mosca. “I droni dell’Sbu”, i servizi di sicurezza ucraini, “hanno colpito la fabbrica Koupol, che produce sistemi di difesa antiaerea Tor e Osa, nonchĂ© droni per l’esercito russo”, ha dichiarato all’Afp una fonte della sicurezza ucraina, parlando a condizione di anonimato. Secondo il governatore della regione russa dell’Udmurtia, Alexandre Bretchalov, il bilancio è di 3 morti, e 35 feriti, 10 in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kiev colpisce una fabbrica di droni nel territorio russo. Ma a giugno Mosca è avanzata in Ucraina a passo di record

