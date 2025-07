I 23 anni della Carta di Roma con un deferimento Onu dell’Italia alle porte

Celebrando i 23 anni della Carta di Roma, ci troviamo a riflettere su un anniversario che assume sfumature inaspettate. L’eventuale deferimento dell’Italia all’ONU segna un cambiamento di prospettiva: da simbolo di giustizia e diplomazia, i tribunali internazionali sembrano diventare ostacoli alla sovranità degli Stati. È il momento di interrogarsi: come possiamo ripristinare la fiducia nella giustizia globale senza sacrificare l’interesse nazionale?

Ricordare il 23º anniversario della firma della Carta di Roma con un possibile deferimento all’Onu dell’Italia non è certo ciò che ci saremmo aspettati. In un altro contesto, accostare il nome di Roma allo Statuto della Corte dell’Aia sarebbe stato motivo di orgoglio; oggi, invece, i tribunali internazionali s ono percepiti come un ostacolo alla competizione tra Stati e la giustizia come un fardello da cui i governi cercano in ogni modo di liberarsi. Il deferimento è una questione seria, e l’indagine condotta di recente dalla Procura dell’Aia ha smontato, punto per punto e con rigore tecnico, le motivazioni addotte dal governo Meloni per giustificare il rilascio del torturatore Almasri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it