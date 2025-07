Bimba muore in piscina a Rende disposta l’autopsia I consigli per evitare le tragedie in acqua

Una tragedia che scuote e ci invita a riflettere: una bambina di soli 8 anni ha perso la vita in piscina a Rende, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza in acqua. La Procura ha chiuso il Parco Acquatico e disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. È fondamentale conoscere i consigli per prevenire simili tragedie e proteggere i nostri piccoli. Al momento, la comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre emergono importanti lezioni sulla sicurezza in acqua.

Una bimba di 8 anni è morta in piscina ieri a Rende. La tragedia, l'ennesima di questi giorni, è avvenuta nel pomeriggio del 20 giugno al Parco Acquatico della cittadina calabrese. Inutili i soccorsi del 188. La Procura ha chiuso la struttura e ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. La bimba morta era di origine rumena. Simona Vanessa Szilagyi, di origine romena, ha perso la vita nella piscina della struttura. Al momento dell'incidente la piccola si trovava con il fratello. Un'ex infermiera e un volontario hanno cercato di prestare subito soccorso alla bambina ma i tentativi sono risultati vani.

