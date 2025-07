Caldo torrido e temperature da inferno | chiude la Tour Eiffel

L’ondata di caldo estremo sta scuotendo la Francia, con temperature record e decisioni storiche come la chiusura della Torre Eiffel a Parigi. Con l’allerta rossa in 16 regioni e oltre 1.300 scuole chiuse, il Paese si prepara ad affrontare un vero e proprio inferno di fuoco. La situazione è critica, e il governo ha attivato un numero verde per fornire assistenza. Resta sintonizzato per scoprire come si evolverà questa emergenza meteorologica senza precedenti.

In Francia è scattato l’allarme per un’ondata di caldo estremo, con temperature che toccheranno i 41 gradi. Meteo France ha emesso un’allerta rossa in 16 regioni, mentre a Parigi la cima della Torre Eiffel è stata chiusa almeno fino al 2 luglio. Oltre 1.300 scuole in diverse aree del Paese resteranno parzialmente o totalmente chiuse per l’emergenza. Il picco del caldo è previsto a metà settimana, e il governo francese ha attivato un numero verde gratuito, “ Canicule Info ”, per fornire assistenza alla popolazione.L’ondata di calore non risparmia l’Europa. In Spagna, a El Granado (Huelva), i termometri hanno raggiunto i 46 gradi, un record senza precedenti per questo periodo, superando i 45,2 gradi registrati a Siviglia nel 1965, secondo l’Agenzia meteorologica spagnola Amet. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caldo torrido e temperature da inferno: chiude la Tour Eiffel

