Energia per 22mila famiglie in Toscana con il nuovo parco fotovoltaico di Grosseto

Il nuovo parco fotovoltaico di Grosseto segna un traguardo eccezionale per l’energia rinnovabile in Toscana. Con una capacità capace di alimentare 22.000 famiglie, questo impianto innovativo rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile. Sviluppato da Sorgenia e situato su un’area di 40 ettari, è un esempio concreto di come tecnologia e rispetto per l’ambiente possano unirsi per cambiare il nostro modo di produrre energia.

Il 27 giugno 2025, nel comune di Grosseto, è stato ufficialmente inaugurato uno dei più importanti impianti fotovoltaici della Toscana. Il parco solare, sviluppato da Sorgenia, rappresenta un significativo avanzamento nella produzione di energia rinnovabile della regione. L'impianto si trova in località Strillaie, su un'area di 40 ettari adiacente all'ex discarica, ritenuta idonea dalla Regione Toscana. Un impianto ad alta efficienza energetica. Il nuovo parco fotovoltaico ha una potenza installata di 32 MW ed è progettato per produrre annualmente 58 GWh di energia solare, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 22mila famiglie.

