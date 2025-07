LIVE Sinner-Nardi 5-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il marchigiano serve per restare nel set

Nel cuore di Wimbledon 2025, il match tra Sinner e Nardi si infiamma: il marchigiano serve per restare nel set, mentre le emozioni aumentano ad ogni punto. Con scambi spettacolari e colpi di pura classe, la tensione cresce fino all’ultima palla. Chi avrà la meglio in questa battaglia italiana? Resta con noi per vivere ogni istante di questa sfida imperdibile.

5-4 Game Sinner. Splendido rovescio lungolinea in allungo di Jannik. Dopo il cambio di campo Nardi servirà per restare nel set. 40-0 Quinto ACE dell'altoatesino. 30-0 A metà rete il rovescio del pesarese. 15-0 ACE Sinner. 4-4 Game Nardi. Servizio e dritto ben piazzato da Luca. AD-40 Scappa via il rovescio del finalista del Roland Garros. 40-40 ACE Nardi. 40-AD Palla break Sinner. Ancora doppio fallo di Nardi. 40-40 Scarico l'altoatesino su questo rovescio incrociato. Parità . 30-40 Palla break Sinner. Secondo doppio fallo del game per il marchigiano. 30-30 Splendido dritto lungolinea vincente di Luca.

