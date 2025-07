MOVA P50 Pro Ultra | pavimenti puliti casa profumata senza alzarsi dal divano

Se desideri una casa impeccabile senza muoverti dal divano, il MOVA P50 Pro Ultra è la soluzione ideale. In poco più di un’ora, tra configurazione e impostazioni, il robot si prepara a lavorare al massimo delle sue potenzialità. E il risultato? Pulizia profonda e un ambiente profumato, senza sforzi e con la massima comodità. Il MOVA P50 Pro Ultra…

Poco più di un’ora per spacchettare e impostare il robot, pochissimi secondi per scaricare la app e registrarci, qualche minuto per consentirgli di prendere le misure della casa, una mezz’ora per leggere le istruzioni e preparare tutto (acqua e sapone) per metterlo alla prova. Poi, carta e penna alla mano per appuntarci note e dettagli, abbiamo dato il via alla pulizia. Il risultato ha superato le nostre aspettative e MOVA P50 Pro Ultra – sin dal primo utilizzo – in un certo senso è diventato il nostro nuovo alleato casalingo. Nel frattempo, sono trascorse quattro settimane: abbiamo utilizzato il robot tutti i giorni, ogni volta in una stanza diversa. 🔗 Leggi su Dilei.it