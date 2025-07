Claudio Lippi contro tutti spara a zero su Fiorello Paola Perego e Bonolis | parole durissime

Claudio Lippi, noto per la sua schiettezza senza filtri, torna a far parlare di sé con parole durissime. Nelle sue recenti dichiarazioni a Fanpage, l’ex conduttore ha sparato a zero su alcuni volti noti della televisione italiana, tra cui Fiorello, Paola Perego e Paolo Bonolis, rivelando dettagli e opinioni che faranno sicuramente discutere. Scopriamo insieme cosa ha scatenato questa grinta inaspettata e quali sono state le sue parole più dure.

Claudio Lippi non ha mai avuto problemi a dire ciò che pensa, ma nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Fanpage ha davvero alzato il tiro. Con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue, il celebre conduttore ha ripercorso alcune tappe complesse della sua carriera televisiva, soffermandosi su esperienze che lo hanno profondamente segnato. A finire nel mirino di Lippi sono stati nomi altisonanti come Fiorello, Paola Perego e Paolo Bonolis, colleghi con i quali i rapporti – a suo dire – non sono stati né semplici né sempre rispettosi. Le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti: tra vecchie tensioni, esperienze amare e occasioni mancate, Lippi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

