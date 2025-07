Clausola scaduta ora il Boca dovrà trattare | il futuro di Paredes passa da Trigoria

Il futuro di Paredes ora passa da Trigoria, ma il suo destino nel calciomercato si intreccia con scelte che potrebbero plasmare la carriera. Dopo aver perso l'opportunitĂ di un trasferimento a Boca Juniors, il centrocampista argentino si trova a dover ripensare alle proprie prospettive in una fase cruciale. La finestra si chiude, e con essa una pagina si volta: cosa riserverĂ il domani per Paredes? Resta solo da aspettare.

Nel calciomercato, come nella vita, ci sono treni che vanno presi in corsa. E il Boca Juniors, stavolta, ha perso il proprio. La clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro inserita nel contratto di Leandro Paredes con la Roma è ufficialmente scaduta. Era valida fino al 30 giugno, e ieri ha esalato il suo ultimo respiro tra l'indifferenza apparente e le indiscrezioni di ritorno mai diventate concrete. Il ritorno mancato del figliol prodigo. A Buenos Aires, in tanti avevano cominciato a sognare. Il nome di Paredes, cresciuto proprio tra le mura della Bombonera, aleggiava da settimane tra le pagine dei giornali e le trasmissioni radiofoniche.