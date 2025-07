SUGO Again – Street Food | a Pomigliano tre giorni di gusto cultura e spettacolo

Preparatevi a vivere tre giorni di pura passione tra cucina, cultura e spettacoli a Pomigliano d’Arco! Dal 4 al 6 luglio, SUGO Again – Street Food trasformerà il cuore della città in un vivace palcoscenico di sapori autentici, musica coinvolgente e momenti di convivialità. Un appuntamento imperdibile per assaporare l’essenza locale e divertirsi insieme: non mancate all’evento che farà battere il ritmo di Pomigliano d’Estate 2025!

POMIGLIANO D'ARCO, 1 LUGLIO 2025 – È stata presentata questa mattina, nell'Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d'Arco, la nuova edizione di SUGO Again – Street Food, il festival che dal 4 al 6 luglio trasformerà il centro cittadino in una grande festa di sapori, musica e convivialità urbana. L'iniziativa si inserisce nel cartellone "Pomigliano d'Estate 2025", promosso dall'Amministrazione comunale per valorizzare le tradizioni locali attraverso momenti di aggregazione e cultura diffusa, accessibili a tutta la cittadinanza. Alla conferenza stampa sono intervenuti Marianna Manna, Assessore al Commercio e promotrice dell'evento, Giovanni Russo, Assessore alla Cultura, Mattia De Cicco, Assessore al Bilancio, e Maurizio Caiazzo, Presidente del Consiglio Comunale.

SUGO AGAIN – Street Food | Edizione 2025 ? Tre giorni di gusto, musica e spettacolo a Pomigliano d’Arco! Area Piazza Giovanni Leone, ore 21:00 Dal 4 al 6 luglio, un ricco programma di appuntamenti serali animerà la città con artisti di grande rilievo: Vai su Facebook

