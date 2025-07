Angela & demone | sui migranti la furia della Merkel contro il cancelliere Merz che copia la destra…

Angela Merkel torna a farsi sentire, dieci anni dopo l'apertura delle frontiere ai rifugiati siriani che spalancò le porte alla crescita dell’AfD. Con fermezza, l’ex cancelliera ribadisce che respingere i richiedenti asilo senza una procedura adeguata contravviene ai principi europei. La sua voce si leva come un monito contro le recenti politiche più dure, evidenziando come la difesa dei valori europei rimanga fondamentale per affrontare le sfide dell’immigrazione.

A dieci anni dall’apertura delle frontiere tedesche ai rifugiati siriani, che ha aperto la strada al boom elettorale della destra dell’Afd, Angela Merkel torna a farsi sentire. E lo fa con un messaggio chiaro: respingere i richiedenti asilo senza una procedura è contrario ai principi europei. In un incontro pubblico organizzato dalla rete WDR con alcuni rifugiati accolti nel 2015, l’ex cancelliera ha criticato apertamente la nuova linea del governo guidato da Friedrich Merz. “Se qualcuno dice ‘asilo’ al confine tedesco, deve essere sottoposto a una procedura. Direttamente al confine, se volete, ma una procedura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Angela & demone: sui migranti la furia della Merkel contro il cancelliere Merz che copia la destra…

