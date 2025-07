Real Madrid Juventus i bianconeri dovranno limitare la sostanza dei blancos | i galacticos sanno essere letali anche con poco…La statistica che pesa

Il Real Madrid si conferma una vera e propria macchina da guerra, con statistiche che lasciano il segno anche quando il risultato potrebbe sembrare più equilibrato. I blancos, infatti, dimostrano ancora una volta di sapere essere letali anche con poche occasioni, mettendo in difficoltà la Juventus e i suoi bianconeri. La sfida tra due grandi protagonisti promette emozioni e spettacolo, ma la domanda è: riusciranno i campioni italiani a limitare la potenza dei galacticos?

Real Madrid Juventus: il bilancio dei blancos è da paura: 2 vittorie su 3 con numeri sorprendenti. Il Real Madrid ha concluso la fase a gironi del Mondiale per Club FIFA 2025 con due vittorie e un pareggio, totalizzando una differenza reti impressionante di 7-2. Nonostante i numeri favorevoli sul piano del risultato, i blancos hanno registrato statistiche interessanti che meritano attenzione. Il sodalizio spagnolo ha realizzato 11 tiri in meno rispetto agli avversari, con 39 conclusioni contro le 50 degli avversari. Inoltre, il Real ha centrato lo specchio della porta con due tiri in meno rispetto agli avversari (14 contro 16).

