Territori Cibo e Società | tra sfide globali e complessità | il convegno

L’Università del Sannio e il Dipartimento DEMM invitano a un evento imperdibile: il primo convegno congiunto di SIDEA, SIEA e CESET, tre pilastri dell’economia agraria italiana, che dal 2 al 4 luglio 2025 esploreranno come territori, cibo e società siano intrecciati di fronte alle sfide globali e alle complessità emergenti. Un’occasione unica per confrontarsi con esperti e approfondire i temi più urgenti del nostro tempo.

L'Università del Sannio e il Dipartimento DEMM, da mercoledì 2 a venerdì 4 luglio 2025, organizzano il primo convegno congiunto delle tre Società Scientifiche (SIDEA, SIEA e CESET) di riferimento degli Economisti Agrari italiani, dal titolo "Territori, Cibo e Società: tra sfide globali e complessità". Un evento di grande rilevanza scientifica che mette a confronto, per la prima volta nel congresso annuale, le tre società scientifiche italiane degli Economisti Agrari, per discutere studi, ricerche e analisi sulle grandi sfide che l'agricoltura, l'agroalimentare e i territori rurali hanno di fronte.

